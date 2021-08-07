شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الأهلى وسيراميكا.. ماذا قدم هيثم شعبان فى أول لقاء بولايته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المدرب هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، ولايته الثانية مع الفريق بمواجهة صعبة ومثيرة أمام الأهلى اليوم السبت 07 أغسطس 2021 من لقاءات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

كانت أول مباراة لهيثم شعبان بالدوري في ولايته الأولى مع سيراميكا مميزة وانطلاقة قوية لمشروع مدرب واعد، حيث فاجأ الجميع بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين.

وحقق فريق سيراميكا الانتصار الأول له في بطولة الدوري الممتاز بعد صعوده لأول مرة، على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح شريف دابو التسجيل لصالح فريق سيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ضاعف محمود نبيل لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا النتيجة في الدقيقة 58 من عمر المباراة.