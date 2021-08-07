شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: الأهلي تأثر جدا بإصابتي والكل شعر بأهميتى بعد قرار الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد مختار مختار نجم الأهلى السابق والمدير الفني لعدد كبير من أندية الدورى المصري، ذكرياته مع الكرة وقصة اعتزاله قائلا: "الأهلي تأثر جدًا بإصابتي والكل شعر بأهميتي بعد قرار الاعتزال".

وأضاف مختار مختار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "ساهمت في عودة دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي عام 2001 بعملي كمدرب عام مع مانويل جوزيه".

وتابع المدير الفني المخضرم والمدرب العام السابق بالنادي الأهلى في فترة الجيل الذهبي: "الزمالك فاوضني وتشرفت بالجلوس مع الرمز الكبير حلمي زامورا، ومحمود الجوهري كان وراء انضمامي للأهلي".

وتابع مختار مختار: "أعترف بتقصيري في الظهور الإعلامي والسبب في هذا تعودي على الابتعاد عن الإعلام، وكنت معروفا في شبرا خلال بداياتي الكروية بين زملائي باسم عادل، ولكن في الأهلى أطلق علىّ الكابتن محمد لطفي المعلق الشهير مختار مختار".