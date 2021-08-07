شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 7 / 8 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 7 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع الزمالك مع غزل المحلة على ستاد الإسكندرية، ومباراة الأهلى وسيراميكا على ستاد الاهلى والسلام.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ،ويسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز لإستعادة تصدر جدول ترتيب البطولة في وسط المنافسة الشرسة مع النادي الأهلي فيما يخوض لاعبو غزل المحلة لقاء الزمالك برغبة كبيرة في تقديم مستوى جيد والخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن دائرة الخطر، بالإضافة إلى المعنويات المرتفعة بعد التفوق على الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا

تقام مباراة الاهلى وسيراميكا في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.