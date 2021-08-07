شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يطمئن على جاهزية الغندور وعمار وصبحى استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة العميد حسام حسن على جاهزية بعض اللاعبين الغائبين عن الفريق الفترة الماضية، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

ويأتى على رأس اللاعبين خالد الغندور لاعب الوسط الذى خضع لجراحة في الوجه قبل أسابيع قليلة، ولاعبو المنتخب الأولمبي عمار حمدي ومحمد صبحي، بالإضافة إلى أحمد نبيل مانجا لاعب الفريق الذى عانى من عدة إصابات متتالية في الفترة الأخيرة.

وخاض الاتحاد السكندري بعض اللقاءات الودية لتصحيح مسار اللاعبين وتجنب كافة الأخطاء قبل مواجهة نادي الزمالك.

ووافق حسام حسن على عودة خالد الغندور لاعب الفريق والذي يشارك في التدريبات الجماعية بقناع الوجه عقب إجراء جراحة الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نادي الإسماعيلي. ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.