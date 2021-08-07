شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة حكام اتحاد الكاراتيه يكشف حقيقة تعرض جيانا فاروق للظلم فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عماد السرسى، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للكاراتيه، عن حقيقة تعرض جيانا فاروق للظلم التحكيمى خلال مباراة نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وكان من المفترض أن تتأهل إلى المباراة النهائية وليس الفوز ببرونزية فقط.

وقال السرسى فى تصريحاته لقناة "الزمالك" إنه لا يمكن التحدث بوضوح عن حقيقة وجود ظلم تحكيمى من عدمه، مشيرًا إلى إنه يفضل شرح تفاصيل المباراة وإن الجميع سيكتشف مدى حقيقة الأمر.

وشرح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للكاراتيه أحداث المباراة، قائلاً: "إن اللاعبية الصينية تقدمت فى بداية المباراة على جيانا فاروق 1 / 0 وهذا التقدم يمنحها أفضلية الفوز فى حالة انتهاء المباراة بالتعادل بينهما، ثم بدأت جيانا تهاجم وتسيطر على اللقاء وهو ما نجحت فيه بالفعل، وكان آخر 15 ثانية حرمت جيانا اللاعبة الصينية من ميزة الترجيح بعدما ارتكبت الأخيرة خطأ لتنتهى المباراة بالتعادل 1/ 1".

وأضاف أن الحكم لجأ للقضاة المتواجدون فى المباراة لحسم الفائز فى المباراة، وكان الجميع يتوقع فوز جيانا خاصة أن هناك ثلاث معايير يتم الاختيار بناءً عليها وهى الروح الرياضية واللياقة القتالية والتكتك فى المباراة، لكن الجميع فوجئ بفوز اللاعبية الصينية بنتيجة 3 / 2 بعد قرار الخمس قضاة الذين أعلنوا النتيجة من وجهة نظر كل منهما فى وقت واحد، وكان قرار الحكم المغربي بمثابة المفاجأة.

وتوجت جيانا فاروق لاعبة منختب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم، بعد التعادل مع لاعبة الصين 1/1، واللجوء إلى الترجيح، والذى جاء لصالح اللاعبة الصينية 3/2.

وتسود حالة من الغضب الجماهيرى الكبير تجاه الحكم المغربي الزيتونى، بعد حكمه ضد جيانا فاروق ولصالح اللاعبية الصينية المنافسة، كون القرار لم يكن صائبا ويخالف أى أسس تحكيمية ممكن أن يعتمد عليها فى مثل هذه الحالة.