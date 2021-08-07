شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجى أكا: رحلت بشكل احترافى عن الجونة ولم أتلق عروضا من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيرجى أكا، لاعب الجونة السابق، كواليس انضمامه لصفوف نادي ألتاي سبورالتركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق التركي قبل انطلاق الموسم المقبل للدورى 2021 / 2022.

وقال أكا خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "المفاوضات بدأت مع الفريق التركى بعد اهتماماهم بالتعاقد معى وكان عرضهم جاد فقررت الانضمام إليهم وإنهاء تجربتى في مصر".

أضاف أكا: "اكتفيت بالتجربة في مصر وكنت أشعر أنه ليس لدى المزيد لأقدمه وقررت الرحيل في هذا الوقت لأن لم يحدد موعد انتهاء الموسم الكروي في مصر في الوقت الذى يستعد فيه الفريق التركى لبدء الموسم".

وتابع: "أخبرت إدارة الجونة برغبتى في الرحيل وتقبلوا قرارى وتناقشت معهم ولم أتركهم بشكل غير احترافى وكنت فى إجازة جواز وأبلغتهم وتفهموا موقفى ولا يمكن ان أرحل من وراء ظهورهم وكانوا يعلمون من البداية أن آخر مباراة لى ضد فريق الإنتاج ومنحونى تذكرة السفر إلى كوت ديفوار".

واختتم لاعب الجونة السابق وألتاي سبور التركي: "لم أتلق أي عروض داخل مصر والأمر لم يزيد عن كونه كلام وكلاء لاعبين".

ورحب النادي التركي باللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ليسبق بذلك النجم الإيفواري المهاجم أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا المعار من النادي الأهلي، والذي اقترب من الانضمام الى الدوري التركي عبر بوابة نفس النادي".

وكان فريق ألتاى سبور قد صعد للدورى التركي هذا الموسم بعد خوضه ملحق التأهل بدورى الدرجة الأولى، ليصعد بجانب فريقى أضنه سبور وجيرسونسبور.