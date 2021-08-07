شكرا لقرائتكم خبر عن نائب اتحاد الكاراتيه: الحكم المغربى نفسيته لم تكون راضية عن جيانا فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسام عجور، نائب رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، على الظلم الذى تعرضت له جيانا فاروق للظلم التحكيمى خلال مباراة نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وكان من المفترض أن تتأهل إلى المباراة النهائية وليس الفوز ببرونزية فقط.

وقال عجور فى تصريحاته لقناة "الزمالك" إن جيانا فاروق قدمت مباراة على أعلى مستوى، وتعادلت فى النهاية مع اللاعبة الصينية، ووفقًا لقانون اللاعبة فى حالة التعادل يتم عملية الترجيح باللجوء للحكام المتواجدين، إلا أن الوضع لم يعجب أحدا، وكان يوجد انحياز لللاعبة الصينية، وكان الحكم المغربى هو الفيصل فى النتيجة، لكنه رجح كفة اللاعبة الصينية، بسبب وجود نفسية غير راضية.

وتوجت جيانا فاروق لاعبة منختب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم، بعد التعادل مع لاعبة الصين 1/1، واللجوء إلى الترجيح، والذى جاء لصالح اللاعبة الصينية 3/2.

وتسود حالة من الغضب الجماهيرى الكبير تجاه الحكم المغربي الزيتونى، بعد حكمه ضد جيانا فاروق ولصالح اللاعبية الصينية المنافسة، كون القرار لم يكن صائبا ويخالف أى أسس تحكيمية ممكن أن يعتمد عليها فى مثل هذه الحالة.