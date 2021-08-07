شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وجوه جديدة مرشحة للظهور مع الأهلي فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انشغال فريق الأهلي بمبارياته المتبقية من عمر مسابقة الدوري العام بعد احتدام المنافسة مع فريمه الزمالك، إلا أن ذلك لم يثنِ مسئوليه عن السعي قدما نحو تلبية احتياجات الجهاز الفني من صفقات الموسم المقبل، بعدما قطعت لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق مع كل اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلي في حسم 3 صفقات لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف المقبل، ولكن ترفض الإدارة الحمراء الإعلان عن التفاصيل المالية لأي صفقات في الوقت الحالي في ظل ارتباط الفريق الأحمر بخوض مباريات حاسمة في بطولة الدوري، وتخشى من تشتيت تركيز اللاعبين الحاليين حال الإعلان عن التعاقد مع أي لاعب.

ويرغب موسيماني في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة قادرة على تقديم الإضافة الهجومية للفريق الأحمر، لاسيما أن الفريق الأحمر مقبل على تحديات قوية خلال الفترة القادمة سواء بخوض السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي أو العودة للمشاركة في كأس العالم للأندية ورغبة الجهاز الفني في المنافسة على تحقيق لقب البطولة في نسختها القادمة وعدم الاكتفاء بالميدالية البرونزية كما فعلها في النسخة الماضية، وأخيرا الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا وبطولات الدوري والكأس والسوبر المحلي.

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي خلال السوبر الأفريقي المقبل ضد الرجاء وجود الصفقات الجديدة مثل كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار إلى إنبي والذي تم الاتفاق مع ناديه على كل الأمور المالية ونفس الأمر بالنسبة للموزمبيقي لويس ميكيسوني والذي أنهى اتفاقه على الانضمام للأهلي والجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وبذلك تشهد قائمة الأهلي في الموسم المقبل ظهور 5 لاعبين جدد بخلاف المجموعة الحالية، وإن كان هناك بعض الأسماء التي سترحل عن الأهلي في الصيف الحالي ولعل أبرزها والتر بواليا ومروان محسن وقد يرحل أيضا المالي اليو ديانج حال تلقيه عرضا مغريا أو جونيور أجايي حال فشل بيع الدبابة المالية، ليتمكن الفريق الأحمر من قيد الثنائي الأجنبي الجديد ميكيسوني وتاو.