شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو: انتظرونى بذهبية أولمبياد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، الجماهير المصرية بالتتويج بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد باريس المقبلة، المقرر لها 2024، وذلك خلال استقبال حافل للاعب لحظة وصوله لمطار القاهرة مساء الجمعة قائلا: "انتظروني بذهبية باريس".

وقال كيشو في تصريحات تليفزيونية، تم عرضها في برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "شعور لا يوصف أن أصل إلى منصة التتويج في الأولمبياد، كان حلما بالنسبة لي وكنت في غاية السعادة".

وأوضح صاحب برونزية مصر في المصارعة: "كنت أريد المنافسة على الميدالية الذهبية ولم يحدث نصيب، إن شاء الله في أولمبياد باريس المقبلة أتوج بالذهبية".

وأوضح البطل المصري أن المباراة كانت قريبة جدًا ولكنه لم يوفق، قائلا: "ربنا كرمني بعدها وحققت البرونزية، كرم جابر مثلى الأعلى وإن شاء الله أكمل مسيرته".

ونجح كيشو في حصد الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تغلبه على بطل روسيا، أرتيم سوركوف، بالتفوق الفني بعد التعادل في المباراة 1-1.