شكرا لقرائتكم خبر عن كشري يستعين بثلاثية الأهلي لتخطى عقبة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى اليوم السبت معسكرا مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء غد الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة المباراة التي تدخل المعسكر للمبيت هناك.

وعكف أحمد كشرى على دراسة مباريات أسوان بالدوري، خاصة مباراته الأخيرة أمام الأهلى التى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الجنوبى قبل ملاقاته، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 53 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

وتولى أحمد كشرى مسئولية تدريب الإنتاج الحربى في الأول من مارس الماضى خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن قيادة الفريق بعد فترة قصيرة.

وخاض الإنتاج الحربى تحت قيادة كشرى 14 مباراة فاز في لقاء وخسر 7 لقاءات منها وتعادل فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 26.

وافتتح كشرى مبارياته مع الإنتاج الحربى بالخسارة من زعيم الثغر بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع وادى دجلة ثم تعادل إيجايباً مع سيراميكا بهدف لكل فريق فيما عاد للخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد ثم خسر من الاسماعيلى بنفس النتيجة ثم خسر من البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل المقاولون العرب بهدف لكل فريق ثم خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم خسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ثم فاز علي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع الجونة 1-1 ثم مع بيراميدز2-2 ثم خسر من الاهلى 3-2.