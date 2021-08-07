شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع الاتحاد السكندري بعد تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي الاتحاد السكندري في تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للفريق وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة، لمدة موسم جديد، وذلك للاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة، حيث بدأ عقد حسام حسن مع الاتحاد السكندري في 20 أكتوبر من العام الماضي وخاص مع الفريق هذا الموسم في جميع البطولات 33 مباراة، فاز في 13 لقاء، وخسر 12 مباراة، وتعادل في ثماني مواجهات.

أما في الدوري المصري الممتاز فقط، خاض الاتحاد السكندري 28 مباراة تحت قيادة حسام حسن هذا الموسم، حقق 11 انتصارا، و 8 تعادلات، وخسر 9 مباريات، وجمع 41 نقطة يحتل بها المركز الخامس.

وكشف النادي السكندري عن توقيع حسام حسن وإبراهيم حسن على العقود الجديدة مع النادي السكندري لموسم 2021 – 2022 وذلك لاستكمال مسيرتهما مع الفريق في الموسم الجديد.

تحمل ولاية حسام حسن للاتحاد السكندري الرقم 2 مع النادي الأخضر والثالثة عشر له على مدار مسيرته التدريبة وذلك مع 8 أندية ومنتخب وحيد، حيث تولى تدريب بيراميدز والمصري والاسماعيلي والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والمقاصة والمصرية للاتصالات ومنتخب الأردن.

لم يتمكن حسام حسن من تحقيق ألقاباً خلال مسيرته التدريبة حتى الاّن، وإنجازه الأكبر كان بالوصول بمنتخب الأردن لمباراة فاصلة على تذكرة الصعود لمونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخ «النشامى».

المحطة الأفضل لحسام حسن في مسيرته التدريبة كانت في ولايته الثالثة مع المصري البورسعيدي، حيث حقق خلالها المركز الرابع بالدوري مرتين والمركز الثالث مرة واحدة، وبلغ مع الفريق نهائي كأس مصر وخاض نهائي السوبر المحلين كذلك قاد أبناء بورسعيد لنصف نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي بمسماها الحالي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني مع الزمالك في موسمي 2009-2010 و2010-2011.