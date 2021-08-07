شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: ميكيسونى كان معروضا على الزمالك قبل الأهلي مقابل 500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ميدو حزين، وكيل اللاعبين، أن اللاعب الموزمبيقى لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزانى تم عرضه على الزمالك قبل تفاوض الأهلى معه، وكان لدينا تفويض من قبل مسئولي النادى مقابل 500 ألف دولار.

وأوضح ميدو حزين، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن فرج عامر رئيس نادى سموحة كان لديه اهتمام كبير باللاعب الموزمبيقى لويس ميكيسوني، ولكن العائد المادى أوقف الصفقة، وفى حال انتقال اللاعب للأهلى سيكون إضافة قوية للفريق الأحمر.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات ضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيمبا الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.

ويعد ميكيسوني لاعباً مهارياً يجيد اللعب فى مركزى الجناح بخلاف إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم فى الكرة والمهارة فى المراوغة واختراق دفاعات المنافسين، بخلاف السرعات التى يشترطها موسيمانى فى لاعب الجناح الجديد، ويُجيد ميكيسوني اللعب في العديد من المراكز داخل الملعب في الشق الهجومي تحديدا، خاصة مركزي الجناح الأيمن والأيسر، بالإضافة لصانع الألعاب، وهي الأمور التي أقنعت ادارة الأهلي بضرورة ضمه.

ميكيسوني هو لاعب أيسر يُجيد التسديد بقوة وهي الميزة التي سيضيفها صاحب الـ26 عاماً لهجوم الأهلي، كما يُجيد الاختراقات والمراوغة وارسال الكرات العرضية، ويهدد ميكيسوني مقعد طاهر محمد طاهر الأساسي في تشكيل الأهلي حيث أن مركز الجناح الأيسر هو المفضل للاعب الموزمبيقي لكونه يُجيد اللعب بالقدم اليسرى.

تدرب ميكيسوني خلال وقت سابق تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري الحالي، وقت تولي الأخير القيادة الفنية لفريق صن داونز عام 2018، وسجل ميكيسوني هدفا قاد به فريقه للفوز 1-0 على الأهلي نفسه في مدينة دار السلام التنزانية، وهي الهزيمة الوحيدة لبطل مصر في طريقه نحو منصة التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا الأخيرة.