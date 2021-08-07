حُزين: عرضت ميكيسوني على الزمالك مقابل 500 ألف دولار قبل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح ميدو حُزين وكيل اللاعبين بأنه عرض لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني على الزمالك أثناء اللجنة السابقة لإدارة النادي لكنهم لم يهتموا بالحصول على خدماته، كما أوضح أن فرج عامر رئيس سموحة أول من اهتم به.

وقال وكيل اللاعبين في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "عرضنا لويس ميكيسوني أثناء تواجد اللجنة القديمة التي كانت تدير الزمالك، كما عرضنا اللاعب على أكثر من ناد في مصر لأنه لاعب رائع".

وتابع: "اللاعب يعتبر مكسب كبير للأهلي لأنه يمتلك قدرات مميزة ويستطيع النجاح في أي مكان يلعب له".

أما فيما يتعلق بقيمة الصفقة، فقال: "اسم الأهلي كبير وعندما يشتري لاعب يطلب منه أرقام أكبر، لكن التفويض الذي حصلت عليه من إدارة نادي سيمبا كان مقابل 500 ألف دولار وذلك الأمر كان منذ شهرين".

وأضاف: "عرض اللاعب على كافة الأندية الممكنة وكان هناك اهتمام لكن الدوري لم يكن قد انتهى والأمور غير واضحة، واهتم به فرج عامر رئيس سموحة لكنه عرض مبلغ قليل".