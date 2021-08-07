الزمالك يبدأ محاولات استعادة الصدارة بتحدي غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



يعود الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز من جديد بعد فترة توقف طويلة، بمواجهة غزل المحلة في الجولة 28 في المسابقة.

الزمالك تراجع للمركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الأهلي المتصدر، بعدما احتل 61 نقطة من 27 مباراة.

الأبيض كان يأمل في تعثر الأهلي خلال مؤجلاته، لكن حامل اللقب تعثر في المواجهة الأولى فقط من المؤجلات الأربعة بالتعادل مع البنك الأهلي ثم حقق سلسلة انتصارات متتالية، ليعيد الزمالك إلى المركز الثاني.

فرصة سانحة

الزمالك لديه فرصة سانحة للفوز بلقب نادر للدوري المصري في أعوامه الأخيرة، حيث لم يحقق الأبيض اللقب سوى مرة واحدة فقط في أخر 16 عاماً، وكان ذلك في موسم 2014-2015.

وفي الموسم الحالي يتساوى الزمالك مع الأهلي في النقاط قبل 7 مباريات من نهاية المسابقة، ما يجعل الأبيض مطالباً بالفوز بكل مبارياته انتظاراً لتعثر الأحمر في أي مباراة بتعادل أو خسارة.

وتعول الجماهير البيضاء على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ورجاله للفوز بلقب الدوري رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

تحدي صعب

غزل المحلة لم يضمن البقاء، لكنه يستقر مؤقتاً في منطقة دافئة برصيد 32 نقطة في المركز الثالث عشر، ويفضل عن المركز السادس عشر الذي يهبط بصاحبه 7 نقاط فقط، قد تتقلص إلى 4 لو خسر من الزمالك.

ومن هنا تأتي خطورة المباراة بالنسبة لمستقبل غزل المحلة الطامح للبقاء في الدوري الممتاز لموسم آخر، ليقاتل الفريق الأزرق بحثاً عن نقطة أو أكثر تعينه على ضمان البقاء.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 28 في الدوري الممتاز

التاريخ: 7 أغسطس 2021

التوقيت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الإسكندرية