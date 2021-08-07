سيراميكا كليوباترا يُعلن قائمته لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، هيثم شعبان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي في بطولة دوري WE.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم غد السبت ضمن مؤجلات الجولة 23 من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - حمزة معوض

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - رجب بكار - عبد الرحمن بودي - أحمد محسن.

خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - محمد توني - عاشور الأدهم- ميدو جابر - محمد مسعد.

خط الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.