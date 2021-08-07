بالمواعيد.. جدول منافسات المصريين يوم السبت في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
يشهد يوم السبت عدد من المنافسات التي يشارك بها رياضيين مصريين في عدد من الرياضات المختلفة لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو 2020".
(3 صباحًا).. جمباز إيقاعي سيدات.
(لوجين السيد - بولينا فؤاد - سلمى صالح - ملك سليم - تيا صبحي)
(7 صباحًا).. فريال أشرف كاراتيه دور المجموعات.
مصر في مجموعة (الصين - سويسرا - إيران - الجزائر)
(7:30 صباحًا).. خماسي حديث رجال - منافسات السباحة.
(أحمد حامد)
(10 صباحًا).. مصر × إسبانيا.. تحديد المركز الثالث والرابع كرة يد.
(10:15 صباحًا) خماسي حديث رجال - منافسات الفروسية.
(12:30 ظهرًا) خماسي حديث منافسات الجري + الرماية.
(أحمد الجندي)
(12:30 ظهرًا) سباحة توقيعية فرق.
(نورا - جيادا - ليلى - نيهال - فريدة - شهد - مريم - هنا)