الامارات | الهلال السعودي يضم المهاجم البرازيلي بيريرا إلى صفوفه

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يضم المهاجم البرازيلي بيريرا إلى صفوفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي أمس، تعاقده مع المهاجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، قادماً من ويست بروميتش الإنجليزي.

ونشر الهلال فيديو لتقديم بيريرا عبر «تويتر»، قال فيه الوافد الجديد: «في عالم كرة القدم العب لتكون سعيداً، لتكون سعيداً بما تكتبه في قصتك». وتابع «كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، سأكون نغمة السامبا في لحن عربي». وكان بيريرا، البالغ 25 عاماً، انتقل إلى النادي الإنجليزي معاراً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صيف 2019، قبل أن يتعاقد معه بشكل رسمي في العام التالي.

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