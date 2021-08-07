الامارات | ميسي في نظر جمهور برشلونة «خائن»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي في نظر جمهور برشلونة «خائن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفجر جمهور برشلونة الإسباني غضباً، بعد إعلان النادي الكاتالوني، رسمياً، عن الطلاق مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم عِشرة دامت 20 عاماً، قدم فيها الطرفان أجمل ما لديهما تجاه الآخر، ألقاباً وبطولات، ولكن لكل بداية نهاية، فكانت الليلة الحزينة، أول من أمس، قاسية على عشاق البارسا، الذين صدمهم البيان الرسمي للنادي، عبر حسابه في «تويتر»: «ميسي لن يكمل مشواره مع الفريق بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية».

وذهب مشجعون إلى وصف ميسي، الذي ترعرع في النادي منذ كان عمره 13 سنة، بـ«الخائن»، على اعتبار أنه رحل عن النادي لأسباب مادية، دون أن يقدم تنازلات لإتمام صفقة تمديد عقده، أو يذلل العقبات التي اعترضت بقاءه في النادي الذي شهد أفضل لحظات المجد في مسيرته الكروية، ولعب دوراً بارزاً في تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم (6 مرات)، وتوّجه بـ 35 لقباً (10 بطولات دوري إسباني، 8 سوبر محلي، 7 كأس الملك، 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس العالم للأندية، ومثلها بالسوبر الأوروبي).

وهاجمت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» ليونيل ميسي، ووصفته في مقالة لمديرها نولا، بأنه «ممثل مخادع، يريد المال فقط، ولا يكترث بجمهور برشلونة، كما يظهر للجميع!»، مضيفة: «لابورتا (رئيس النادي) من أول ثانية لحملته الانتخابية أعلن أنه سيجدد عقد ميسي، وقال يمكنني حلها في حفل شواء، وأرسل طوال الفترة الماضية إشارات بكلامه تدل على أنه يطمح ويرغب في تحقيق التجديد، ولكن في المقابل أخبروني عن لفتة واحدة من ميسي تظهر رغبته في البقاء؟ هل فعل شيئاً باستثناء وضع (لايك) لصورته مع لاعبي باريس سان جيرمان؟!».

وعلى المنوال ذاته، ألقى مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللوم على ميسي في فشل التوصل إلى اتفاق على تمديد عقده مع برشلونة، وقال مشجع يدعى دكتور عبدالرحمن: «برشلونة نادٍ تاريخي، وميسي ممكن كان بطل في كل مواسمه داخل الفريق، لكن الفريق كان عنده نجوم وأساطير قبل ميسي، مثل ريفالدو كرويف ماردونا إنيستا تشافي رونالدينهو رونالدو إيتو هنري كومان خريستو سواريز فيغو.. رغم أن ميسي خائن، إلا أنني متفائل بأنها أزمة وتعدي، وفترة أتلتيكو ليحكم الليغا».

من جهته، قال المشجع «خالد»: «من وقت استلام لابورتا إدارة النادي في الفترة الأولى من رئاسته وهو يبني مشروعه على بقاء ميسي، ويأتي في آخر أسبوعين قبل الموسم يسحب عليهم ويرفض التجديد، ميسي خائن بنظري، ونظر أي مشجع لبرشلونة غير عاطفي».

وحملت تغريدة المشجع علي فراس شيئاً من الطُرفة، فقال: «نيمار صرح: سأعتزل في برشلونة، رونالدو: سأعتزل في ريال مدريد، راموس: سأعتزل في ريال مدريد، ميسي: سأعتزل في برشلونة، النساء: ابقى وياك إلى الأبد.. الوقت كفيل بكشف حقائقهم، فلا تتأملوا في أحد.. خائنون». وكان المشجع «عبدو علي» صريحاً بقوله: «ميسي خائن.. أرجو ألا يرد ويقول: هذه كرة القدم.. وأيضاً كرة القدم فيها وفاء، لأن ميسي عمره 35 سنة، ولم يتبق إلا سنة أو سنتان أو ثلاث في لعبه للكرة.. برشلونة لم يقصّر معه منذ الصغر إلى الآن.. إنه عدم الوفاء الصارخ».

في الجهة المقابلة، خرجت أصوات تدافع عن ميسي، رغم قلتها، أمام الغضب الجماهيري العارم من الأسطورة، فقال «ناصر»: «مازالوا يتباكون، لا أحب أن أرى ميسي وسط هذا الخراب في النادي، فاللاعب لا يستحق ذلك، نيته كانت صادقة وصافية بالبقاء، وهذا الأهم، يعني ميسي ليس خائناً.. كفّى ووفّى بمجهوداته». وأيده المشجع «ابن ليبيا البرشلوني» بقوله: «مو خائن ميسي، عاوز فريق ينافس على الأبطال، وهذا من حقه».

يذكر أن برشلونة كان قد توصل إلى اتفاق بينه وبين ميسي، ولكن لا يمكن اعتماده رسمياً، بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الإسبانية).

الوجهة المقبلة.. وصورة نيمار

أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زملاءه المقربين منه في برشلونة عن وجهته المقبلة، بعد الصدمة المفاجئة التي تلقتها جماهير النادي الكاتالوني. وأفاد برنامج «الشيرنغيتو» الإسباني الشهير، على حسابه في «تويتر»، بأن ميسي قريب جداً من الانضمام إلى صفوف نادي سان جيرمان الفرنسي، بعدما أخبر صديقه البرازيلي نيمار ومواطنه دي ماريا بأنه وافق على العرض الباريسي، والانتقال للعب في صفوفه بالدوري الفرنسي الموسم الجديد. وكان نيمار قد نشر على حسابه في «إنستغرام» صورة تجمعه مع ميسي ودي ماريا وباريديس، وماركو فيراتي، خلال قضائهم إجازتهم الأخيرة في مدينة إيبيزا الإسبانية. واعتبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن رحيل ميسي إلى الدوري الفرنسي الأقل نوعية وجودة كروية بين البطولات الخمس الكبرى يجعل من قرار ميسي المرتقب «صدمة حقيقية» لكرة القدم.

أرقام ميسي القياسية مع برشلونة

■ فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ النادي الذي يبلغ عمره 121 عاماً.

■ الأكثر تتويجاً بالكرة الذهبية (6 مرات أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019).

■ اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي جمع خلال موسم واحد بين الكرة الذهبية وهداف الليغا، والحذاء الذهبي بموسم 2009-2010.

■ كان أصغر لاعب يجمع ثلاث كرات ذهبية بعمر 24 عاماً وستة أشهر و17 يوماً.

■ أكثر اللاعبين حصداً لجائزة الحذاء الذهبي (6 مرات).

■ أحرز أكثر عدد من الأهداف في مختلف المسابقات الرسمية خلال موسم واحد (73 هدفاً في جميع البطولات موسم 2011-2012).

■ أحرز أكثر عدد من الأهداف خلال عام ميلادي (91 هدفاً) رسميا ًعام 2012.

■ أحرز العدد الأكبر من الأهداف الدولية في 2012 برصيد 25 هدفاً.

■ يمتلك أطول سلسلة تهديفية بالدوري الإسباني (33 هدفاً في 21 مباراة متتالية بالمسابقة بموسم 2012 - 2013.

■ سجل العدد الأكبر من الأهداف خلال موسم واحد بأحد الدوريات الأوروبية (50 هدفاً) بالدوري الإسباني موسم 2011 - 2012.

■ هز شباك أكبر عدد من المنافسين بدوري الأبطال، بعدما أحرز في 36 خصماً مختلفاً (رونالدو أحرز في 35 منافساً مختلفاً).

■ الأكثر تتويجاً بالألقاب المحلية والدولية مع أحد فرق الدوري الإسباني (35 لقباً مع برشلونة، متفوقاً بفارق 3 ألقاب على أقرب ملاحقيه زميله السابق في برشلونة أندرياس إنييستا).

■ أكبر عدد من جوائز هداف الدوري الإسباني، بعدما حصل عليها في 8 مواسم، آخرها في الموسم الماضي.

■ حقق 10 ألقاب بالدوري الإسباني و8 ألقاب في السوبر الإسباني و7 ألقاب بكأس ملك إسبانيا و4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب بكأس العالم للأندية، و3 ألقاب أيضاً بالسوبر الأوروبي.

■ يتصدر قائمة هدافي برشلونة في دوري الأبطال، برصيد 120 هدفاً، متفوقاً بفارق ساحق على أقرب ملاحقيه ريفالدو ووسواريز اللذين سجلا 25 هدفاً.

• صحيفة كاتالونية: ميسي ممثل مخادع.. يريد المال فقط ولا يكترث بجمهور برشلونة.

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