الامارات | الظفرة يقهر النصر ويحتفل بـ «سوبر الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يقهر النصر ويحتفل بـ «سوبر الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق نادي الظفرة لكرة القدم للصالات بطلاً لكأس السوبر لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022، بعد فوزه على النصر 2-1، أمس، في المجمع الرياضي لنادي مليحة في الشارقة، ليحرز الظفرة أول ألقاب الموسم التسعة التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

وتقدم الظفرة قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة بالهدف الأول الذي سجله المقيم البرازيلي ميجويل كينجي، وعززه بهدف التقدم الثاني في ثاني أشواط المباراة عن طريق طالب محمد.

ونجح النصر في تقليص النتيجة في الدقيقة الأخيرة للمباراة عن طريق البرازيلي فينيكيوس من ضربة جزاء مُنحت للعميد.

وشهدت المباراة أول بطاقة حمراء في الموسم، منحت للاعب محمد عبيد، بعد نيله بطاقتين صفراءوين.

وتوج نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، ونائبه عضو اتحاد كرة القدم، هشام الزرعوني، فريق الظفرة بكأس السوبر، بحضور أعضاء اللجنة التنظيمية وممثلي الأندية المشاركة.

من جهته، قال عبدالملك جاني لـ«الإمارات اليوم»: «نبارك لفريق الظفرة الذي تطور كثيراً، بفضل ما لديه من لاعبين جيدين، ومدرب جيد، كان سبباً للفوز، ونحن نبارك له الفوز بالبطولة، ونبارك أيضاً لفريق النصر المستوى الفني المميز الذي قدمه في المباراة، والموسم مازال طويلاً، والاستحقاقات المقبلة كثيرة».

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