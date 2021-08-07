الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصية

قدّم مدرب في أحد أندية دوري الخليج العربي توصية عاجلة إلى إدارة شركة كرة القدم بالنادي، بضرورة التعاقد مع لاعب مدافع لسد النقص في الخط الخلفي، الذي يعاني منه الفريق منذ فترة طويلة وشكل نقطة ضعف في صفوف الفريق.

جائزة

عبر لاعب مواطن عن سعادته لوجوده ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي، لكنه رشح نجم الجزيرة علي مبخوت للفوز بالجائزة، مشيراً إلى أنه سيمنحه صوته خلال تصويت رابطة المحترفين تقديراً له.

أجنبي

تأخر موعد وصول اللاعب الأجنبي الذي تعاقد معه نادي الدرجة الأولى نحو 20 يوماً من موعد الوصول المتفق عليه، لكن إدارة النادي لم تعترض تقديراً لإمكاناته الفنية.

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