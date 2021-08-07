الامارات | تعادل حتا والعربي ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل حتا والعربي ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق العربي مع حتا 3-3، ودياً أول من أمس، على استاد حميد الطاير بنادي النصر، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وسجل أهداف حتا اللاعب محمد الحمادي (هاتريك)، بينما سجل للعربي البرازيلي باولينهو ومواطنه اليكس ومايد الرئيسي.

بدوره، قال مدرب فريق العربي محمد بن جلبوت لـ«الإمارات اليوم»: «خرجنا من المباراة بطابع أكثر من جيد، على الرغم من أنها مباراة ودية، وهنالك مكاسب مميزة تحققت على الرغم من أنها أولى التجارب خلال فترة الاستعداد، وأبرزها أن لاعبي الفريقين انهوا المباراة من دون أي إصابات وهو أمر مهم ويعكس أن الفترة الأولى من الاستعدادات كانت صحيحة».

وتابع: «تعرفنا إلى أكثر من لاعب موهوب يمكنهم أن يكونوا في الواجهة مستقبلاً، إضافة إلى أن الأداء البدني والفني كان متوسطاً، ويمكنه أن يصبح أكثر من جيد بشكل تدريجي، الفريق لم يخسر بل تعادل وهذا شيء جيد لرغبتنا في زرع ثقافة الفوز لدى اللاعبين قبل البدء بالمنافسات الرسمية».

وختم بن جلبوت: «المباراة الودية الثانية ستكون أمام دبا الفجيرة الخميس المقبل، ومن المؤكد أنها ستكون مهمة أيضاً لكونها تأتي أمام فريق معروف بإمكاناته الفنية».

• الحمادي سجل «هاتريك» حتا.. وباولينهو واليكس ومايد الرئيسي للعربي.

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