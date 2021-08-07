اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أغسطس 2021

نهائي أولمبياد طوكيو

إسبانيا - البرازيل 15:30

درع الاتحاد الإنجليزي

ليستر - مانشستر سيتي 20:15

الدوري البرتغالي

أروكا - استوريل 15:45

موريرينسي - بنفيكا 21:00

ماريتيمو - سبورتينغ براغا 23:30

الزمالك - غزل المحلة 21:00

الأهلي - سيراميكا 23:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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