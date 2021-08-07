الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أغسطس 2021
نهائي أولمبياد طوكيو
إسبانيا - البرازيل 15:30
درع الاتحاد الإنجليزي
ليستر - مانشستر سيتي 20:15
الدوري البرتغالي
أروكا - استوريل 15:45
موريرينسي - بنفيكا 21:00
ماريتيمو - سبورتينغ براغا 23:30
الزمالك - غزل المحلة 21:00
الأهلي - سيراميكا 23:00
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