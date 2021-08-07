من الدوري الإنجليزي إلى القلعة الحمراء.. الأهلي يُنهي صفقة بيرسي تاو.. ومعلومات عن اللاعب وأهدافه ومهاراته (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية، أن النادي الأهلي أنهى صفقة الجنوب إفريقي بيرسي تاو مقابل 2.7 مليون يورو، قادما من برايتون الإنجليزي، لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة «تايمز لايف» الجنوب إفريقية، فإن برايتون والأهلي توصلاً لاتفاق نهائي لإتمام الصفقة المنتظرة من الجماهير الحمراء.

كشف موقع صحيفة Kick Off الجنوب إفريقية، أن الأهلى سيتحمل 2.7 مليون يورو، سيتم دفعها من خلال أقساط، من أجل الظفر بخدمات اللاعب الموهوب، المطلوب ضمه بشدة وفقا لرؤية مواطنه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر.

وقال مصدر بالأهلي لـ"العين الرياضية" أن اللاعب سيحصل على مليون و100 ألف دولار سنويا، وهو ما سيجعله صاحب أعلى مقابل مادي في الأهلي.

وينتظر أن يكون بيرسي تاو هو إحدى صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية إلى جانب كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم المصري، ولويس ميكيسون نجم سيمبا التنزاني.

ولعب الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي دورا كبيرا في إقناع مواطنه بالانتقال للفريق الأحمر في الفترة الحالية.

موسيماني أخطر بيرسي تاو بأن الأهلي سيضيف لتاريخه في الفترة المقبلة لاسيما وأنه الفريق الأفضل في أفريقيا ومقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

من هو بيرسي تاو؟

ولد بيرسي تاو في 13 مايو 1994 بجنوب أفريقيا، علما بأنه يبلغ من العمر حاليا 27 عاما.

يلعب في مركز الجناح الأيمن، كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

بدأ تاو مسيرته الكروية في نادي صنداونز الجنوب أفريقي، حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2013 بقرار من بيتسو موسيماني مدرب الفريق حينها.

وخلال الفترة من 2013 وحتى رحيله صوب برايتون في 2018، خاض بيرسي تاو تحت قيادة موسيماني في صفوف صن داونز 102 مباراة في كل البطولات.

واستطاع المهاجم الجنوب أفريقي خلال هذه المباريات، تسجيل 24 هدفا وصنع 27، والفوز بـ.6 ألقاب أبرزهم دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

لم ينجح بيرسي تاو في تجربته مع برايتون، لينتقل سريعا إلى يونيون البلجيكي في 2018، ثم صوب كلوب بروج معارا أيضا بالعام 2019 ليحقق معه لقب الدوري البلجيكي.

وفي الموسم الماضي، لعب تاو معارا لصفوف أندرلخت البلجيكي، لكن الأخير رفض تحويل الإعارة لبيع نهائي، ليعود اللاعب لبرايتون.

أهداف ومهارات بيرسي تاو