شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي على ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل، وحل أزمة الجناحين التي عانى منها الأهلي على مدار الموسم الحالي.

ويكثف مسئولو الأهلي من مفاوضاتهم مع برايتون وتاو من أجل تخفيض المقابل المالي للحصول على خدمات الجناح الجنوب أفريقي، من خلال تقليص المبلغ المطلوب من قبل إدارة النادي الإنجليزي للتخلي عن تاو بعدما اشترطت إدارة برايتون 4 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، ولكن المفاوضات المكثفة التي قادها مسئولو الأهلي نجحت في تخفيض المبلغ إلى 2 مليون و700 ألف دولار، في الوقت الذي يحاول فيه مسئولي القلعة الحمراء تحفيض قيمة اللاعب أيضا لاسيما أن اللاعب يتبقى موسما واحدا في عقده مع برايتون ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن موهيرا زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والتي تقوم بدور وكيلة لاعبين لعبت دورا كبيرا في المفاوضات مع تاو من أجل إقناعه بترك أوروبا والعودة للعب في أفريقيا من بوابة بطل القارة السمراء في آخر نسختين بالبطولة الأفريقية.

كما نجح موسيماني أيضا في إقناع تاو بتخفيض طلباته المالية بعدما كان اللاعب يرغب في الحصول على 1.5 مليون دولار، ولكن تم تخفيض طلباته المالية إلى 1.2 مليون دولار سنويا ويتساوى مع التونسي علي معلول أعلى فئة في الرواتب بصفوف اللاعبين الأجانب داخل الأهلي.

ونجح الأهلي في التوصل لاتفاق مع إدارة برايتون بشأن صفقة تاو وتتبقى بعض الرتوش والاتفاقات المالية الخاصة بإنهاء الصفقة، لاسيما بعد إنهاء الاتفاق على الشروط المالية الخاصة باللاعب وموافقته على توقيع عقد مع الأهلي بدءا من الموسم المقبل.