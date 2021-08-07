شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم سيراميكا لضحايا الأهلي فى قائمة الخسارة "رايح جاى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة صعبة يستعد لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى غدا السبت أمام سيراميكا، ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء على استاد الأهلى والسلام.

وفي حالة فوز فريق الأهلي على نظيره سيراميكا سيكون النادي الخامس هذا الموسم من مسابقة الدورى المصري الذي يتفوق عليه المارد الأحمر ذهابا وإيابا، بعد الفوز على الإنتاج الحربي والمقاصة، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب لا سيما أن سيراميكا خسر أمام المارد الأحمر بهدفى الحاوى وكهربا فى الجولة السادسة من الدور الأول.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا وهو في صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة.

وتعادل في 7 مواجهات بالدورى أمام وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام سيراميكا ثم الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

وينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إعادة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي أمام سيراميكا في بطولة الدوري وعودة على لطفي لدكة البدلاء كما يعود أيمن أشرف لخط دفاع الفريق بعدما غاب عن مباراة أسوان الأخيرة للإيقاف وسيعود أيمن أشرف بدلاً من رامي ربيعة.