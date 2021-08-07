شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد وطريقة اللعب والجبهة اليمنى.. صعوبات تواجه البدرى قبل تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى مشواره فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 فى شهر سبتمبر المقبل، حيث يلتقى المنتخب أنجولا والجابون أوائل الشهر المقبل، ويواجه البدرى أكثر من مشكلة قبل انطلاق التصفيات.

أول أزمة تواجه البدرى وجهازه هى الإجهاد والإرهاق، حيث ينتهى الدورى يوم 27 أغسطس الجارى، ويبدأ المنتخب المعسكر يوم 28 من نفس الشهر، كما تم ضغط جميع المباريات وتحديدا لأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، وهو ما يهدد اللاعبين الدوليين المحليين بالإصابات قبل مواجهتىّ أنجولا والجابون.

استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول على اعتماد طريقة 4 - 3 - 3 فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت الفترة الماضية اعتماد المنتخب على أكثر من طريقة لعب حسب طبيعة كل مباراة والهدف منها، مثل طريقة 4 -4 -2 ، وطريقة 4 -3 -2 -1، قبل أن يستقر البدرى على اعتماد طريقة 4 -3 -3 فى الفترة المقبلة التى تشهد تصفيات كأس العالم، وكان البدرى يحتاج لمباراة ودية لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب الجديدة ولكن ضيق الوقت حال دون ذلك.

يعانى المنتخب من نقص فى بعض المراكز، وعلى رأسها الجبهة اليمنى فى ظل تراجع مستوى محمد هانى لاعب الأهلى وعدم وجود بديل قوى له، وهو ما يجعل الجبهة اليمنى صداعا فى رأس البدرى.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.