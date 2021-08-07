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"MHA".. كلمة السر فى كتيبة الهجوم الأحمر تحت قيادة موسيماني

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القاهرة - سامية سيد - خلطة سحرية وضعها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في كتيبة الهجوم الأحمر، نجحت حتى الآن في إثبات كفاءتها، محلياً وقارياً، لتثير الرعب في دفاعات المنافسين، كأقوى خط هجوم في الدوري العام، بعدما قادت الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة والثانية على التوالى فى وقت سابق.

"MHA" هي اختصار لمحمد شريف وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وهم أكثر اللاعبين فاعلية في إجمالي الأهداف التي سجلها الأهلي حتى الآن بمختلف المسابقات.

محمد شريف 29 هدفاً

يتربع محمد شريف على رأس قائمة هداف النادي الأهلي في الموسم الجاري، برصيد 23 هدفاً في مختلف المسابقات، من بينها 17 هدفاً في الدوري العام، تصدر بها قائمة هدافي المسابقة المحلية أيضاً، وصنع شريف 6 أهداف لزملائه ليبلغ إجمالي مشاركته في الأهداف حوالي 29 هدفاً.

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حسين الشحات 18 هدفاً

ساهم حسين الشحات الجناح الأيمن للنادي الأهلي في إحراز الفريق الأحمر لـ 18 هدفاً، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق.

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أفشة 18 هدفاً

تساوى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي مع حسين الشحات في التأثير الهجومي مع الكتبية الحمراء، حيث سجل أفشة 7 أهداف وصنع 11 هدفاً، ليبلغ إجمالي مشاركته في الأهداف 18 هدفاً.

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علي معلول 16 هدفاً

يعتبر التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي أحد أهم العناصر الفعالة في الهجوم الأهلاوي، خاصة أنه صنع 11 هدفاً وسجل 5 أهداف ليضع بصمته على 16 هدفاً سجلها الفريق الأحمر بالموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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