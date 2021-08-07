- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 6 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم 6 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك و المحلة.. وأمين للأهلي و سيراميكا
أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك و المحلة.. وأمين للأهلي و سيراميكا
أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و غزل المحلة المقرر لها غدًا إلى الحكم الدولي احمد الغندور ، بينما يدير أمين عمر مباراة الأهلي و سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غدًا.
قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. عودة الشناوي وأكرم وأيمن
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
جيانا فاروق تضيف الميدالية الـ 36 لمصر فى الأولمبياد
حققت البطلة المصرية جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة شرف الرياضة المصرية بعدما حصدت الميدالية البرونزية خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
تقسيمة قوية فى مران الزمالك وتألق الونش وحامد وزيزو
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران مساء اليوم الجمعة، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.
مصدر: جالاتا سراي يجهز عرضا جديدا لشراء ديانج من الأهلي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن نادي جالاتا سراي التركي مصمم على التعاقد مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويسعى لحسم الصفقة قبل غلق باب الانتقالات في الدوري التركي وقيد اللاعب في قائمة فريقه الذي يستعد لانطلاقة الموسم المقبل من الدوري التركي.