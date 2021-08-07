أخبار الرياضة المصرية اليوم 6 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم 6 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك و المحلة.. وأمين للأهلي و سيراميكا

أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك و المحلة.. وأمين للأهلي و سيراميكا

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و غزل المحلة المقرر لها غدًا إلى الحكم الدولي احمد الغندور ، بينما يدير أمين عمر مباراة الأهلي و سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غدًا.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. عودة الشناوي وأكرم وأيمن

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.