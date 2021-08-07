شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين استعادوا مستواهم مع الأهلى.. أبرزهم الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة سيراميكا في التاسعة مساء السبت، على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل الأهلى صدارة جدول الدورى برصيد 61 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب نفس الرصيد، جمعها من 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 مواجهات والخسارة مباراتين.

ويتبقى للأهلى 7 مباريات لحسم لقب الدورى لصالحه وهى "سيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

واستعاد 4 لاعبين الكثير من مستواهم قبل المواجهات الحاسمة للأهلى في بطولة الدورى والتي بالتأكيد ستكون دفعة قوية للفريق في الفترة المقبلة.

حسين الشحات

تعرض حسين الشحات لانتقادات قوية من جماهير الأهلى بعد ظهوره بمستوى ضعيف، إلا أن اللاعب استعاد مستواه المعهود ونال إشادة الجميع، خاصة منذ مباراة الترجى التونسى بدورى أبطال أفريقيا التى حصد الفريق على لقبها للمرة العاشرة فى تاريخه.

وتمكن حسين الشحات، من الفوز بجائزة أفضل لاعب فى في آخر مباراتين أمام أسوان ووادى دجلة بعدما ساهم في الفوز بهما.

ورفع حسين الشحات رصيده فى الأهداف لـ15 هدفا خلال 23 مباراة فى الدورى هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 لزملائه.

استغل أكرم توفيق فرصة إصابة محمد هانى مع الأهلى، ليعلن عن نفسه ويحجز مكانا أساسيا في تشكيل الأهلى بعدما استعاد مستواه المميز بعد فترة من الابتعاد عن المشاركة.

كما قدم أداء مميزا مع المنتخب الأوليمبى في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ودع المنتخب منافساتها في ربع النهائي بعد الخسارة أمام البرازيل 1/ 0، إلا أن أكرم توفيق كان أكثر اللاعبين تألقا خلال البطولة.

ثالث اللاعبين الذين بدأوا في استعادة مستواهم هو محمود كهربا الذى سجل في آخر مباراتين مع الأهلى بعدما حصل على فرصة المشاركة في ظل غياب طاهر محمد للمشاركة في الأولمبياد، ليحجز مكانا في التشكيل الأساسى ويظهر بشكل مميز مما يمنحه الأفضلية في هذا المركز في المباريات المقبلة.

بعد الكونغولى والتر بواليا من اللاعبين الذين استعادوا جزءا من تألقه مع الجونة، بعدما كان أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلى، إلا أنه أثبت أحقيته بالحصول على فرصة المشاركة بعدما أقحمه موسيمانى أمام الإنتاج الحربى ليخطف أغلى ثلاث نقاط بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 94.

كما واصل التألق عندما شارك كبديل أيضا في مباراة أسوان ليسجل هدف الأهلى الثالث الحاسم للثلاث نقاط ليؤكد أنه يستحق الفرصة، ليطالب جمهور الأهلى ببقائه في الموسم المقبل.