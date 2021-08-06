موعد مباراتي الزمالك والمحلة.. والأهلي وسيراميكا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصري على موعد مع مواجهتين من العيار الثقيل، فالزمالك يستضيف غزل المحلة في السابعة مساء غدا السبت، على ستاد الإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 28، ثم يلعب الأهلي مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء نفس اليوم، على ملعب السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة 23.

واشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، بعدما تساوى قطبا الكرة المصرية في رصيد النقاط بواقع 61 نقطة ولكن الأفضلية في المواجهات المباشرة تميل لصالح الأحمر وهو ما منحه الصدارة.

الزمالك × غزل المحلة

لم يلعب الزمالك أي مباراة بالدوري المصري منذ فوزه على مصر للمقاصة بهدف نظيف يوم 28 يونيو الماضي وهو ما جعل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، يقيم معسكرا تدريبيا بالإسكندرية ويخوض عدة وديات لتجهيز لاعبيه.

ويغيب عن الزمالك الثنائي إمام عاشور ويوسف إبراهيم أوباما للإيقاف، كما أن لاعبه فرجاني ساسي رحل عن الفريق للدحيل القطري بعد نهاية عقده ولكن كارتيرون يعول على تألق هداف الفريق أشرف بن شرقي الذي سجل 12 هدفا.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الدين الجزيري.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

على الجانب الأخر، يستعيد الأهلي جهود حارسه محمد الشناوي بعد عودته مع بعثة المتخب الأولمبي بجانب أيمن أشرف الذي تعافى من نزلة البرد التي تعرض لها وانتهى إيقافه، كما يعود طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من إصابته بإصبع القدم، بينما يغيب وليد سليمان للإصابة والمغربي بدر بانون لإصابته بفيروس كورونا، وكريم نيدفيد ومحمود متولي لأسباب فنية.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي

أمامهم: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كهربا

الهجوم: محمد شريف

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