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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 6 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها إعلان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة سيراميكا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي والسلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق سيراميكا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي والسلام.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة سيراميكا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

طلب ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي عقد جلسة مع مسئولو النادي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره وإختيار عرضاً من العروض المحلية التى تلقاها الفترة الماضية.

احتفل النجم محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلى، بوصوله إلى 200 مباراة مع النادى الأهلى، مؤكدا أن فخور بكونه جزء من كيان القلعة الحمراء ويشارك فى تاريخه، متمنيا أن يساهم فى تحقيق المزيد من البطولات مع النادى الأهلى.

اقترب النادى الأهلى من ضم بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بناء على رؤية الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي والذى على دراية بإمكانات تاو خاصة أنه لعب تحت قيادته في صفوف صن داونز الجنوب أفريقي خمسة مواسم، وحقق معه العديد من البطولات أفضلها دورى أبطال افريقيا 2016 .

بات انتقال أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المُعار لنادي سيراميكا لنادي ألتاي أزمير التركي مسألة وقت بعدما شهدت الأيام الماضية إتفاقاً حول جميع التفاصيل تقريباً وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

يناقش مسئولو النادى الأهلى مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق اللاعب الأجنبى، الذى سيتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى بدلاً منه.