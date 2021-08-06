شكرا لقرائتكم خبر عن غياب شادى حسين عن قائمة سيراميكا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء السبت، على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الجولةالثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهدت القائمة غياب شادى حسين بعد عدم جاهزيته بسبب الإصابة التى لحقت به فى إصبع القدم خلال الأسابيع الماضية فضلا عن غياب صالح جمعة بسبب قطع وتر أكيلس ومحمود نبيل للإيقاف ودابو بسبب إصابة الكاحل.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - حمزة معوض.

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - رجب بكار - عبد الرحمن بودي - أحمد محسن.

خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - محمد توني - عاشور الأدهم- ميدو جابر - محمد مسعد.

خط الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.