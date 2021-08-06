شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخفى قائمة مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إعلان قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز غدا السبت.

وفضل كارتيرون، إعلان القائمة والتشكيل النهائي للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق اللقاء غدا، نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة بعد خوضه 27 جولة من عمر البطولة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية خلال المران مساء اليوم الجمعة، وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.

وقام المدير الفني للفريق بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران، وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة.