شكرا لقرائتكم خبر عن بدر موسى مفاجأة خالد عيد فى تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة مفاجأة في التشكيل الأساسى بمشاركة الفلسطيني بدر موسى أمام الزمالك فى اللقاء المقرر له السابعة مساء غد، عقب الأداء الرائع الذى يقدمه اللاعب في التدريبات الجماعية والمباريات الودية التي خاضها الفريق في فترة توقف المسابقة.

ويسعى خالد عيد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال المرحلة الحالية بسبب أهمية المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز وحصد مركز متقدم في جدول الترتيب.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء السبت 7 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.