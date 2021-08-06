شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يسعى لمعادلة رقم بلال التاريخى مع الأهلى فى الألفية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمد شريف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على بعد هدفين فقط من معادلة رقم أحمد بلال بالألفية الجديدة في الدوري موسم 2002-2003، حين سجل 19 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها.

وفى حال تسجيل محمد شريف هدفين في مباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها غدا السبت ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصري على استاد الأهلى والسلام فإنه سيعادل رقم بلال كأكثر لاعب في تاريخ الأهلي يسجل أهدافًا بالدوري في موسم واحد برصيد 19 هدفًا بالألفية الجديدة.

وتساوي شريف مع الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا ويتبقى له هدفا لمعادلة رقم المغربي وليد أزارو في موسم 2017-2018.

وابتعد محمد شريف بصدارة الدوري المصري بعد تسجيل هدف في مرمى وادي دجلة بمباراة فريقه ضد وادي دجلة ووصوله للهدف رقم 17 في مسابقة الدوري هذا الموسم، ليحكم قبضته على قمة هدافي المسابقة للموسم الحالي.

ويتواجد شريف في المركز السادس لقائمة الأكثر تهديفا للأهلي في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهداف في موسم واحد بالدوري

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا بفارق هدفين عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على وادي دحلة بهدفين مقابل هدف.

ويقدم محمد شريف قوية مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 24 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات وبات المهاجم الأول في صفوف الفريق الأحمر متفوقا على باقي المهاجمين وهم صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

وجائت قائمة الأكثر تهديفا للأهلي بمسابقة الدوري:

محمود الخطيب (23) – 1974-75

طه إسماعيل (20) – 1962-63

أحمد بلال (19) – 2002-2003

محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006

وليد أزارو (18) – 2017-2018

محمد شريف (17) – 2020-2021

أمادو فلافيو (17) – 2006-2007

عماد متعب (15) – 2004-2005

حسام حسن (15) – 1998-1999