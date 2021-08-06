شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رسلان يعوض غياب عبده يحيى فى تشكيلة المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة خالد رسلان مهاجم الفريق في مباراة الزمالك غدا لتعويض غياب عبده يحيى الذى يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف .

واختتم فريق غزل المحلة ظهر اليوم ،الجمعة، استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها مساء غداً السبت في بطولة الدوري الممتاز، حيث تدرب الغزل بعد صلاة الجمعة ثم توجه إلى مدينة الإسكندرية للمبيت بها تمهيداً لخوض المباراة التى ستقام بإستاد الأسكندرية.

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء غدا السبت 7 أغسطس، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.