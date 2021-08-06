شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينتهى من البروفة الأخيرة للتدريبات قبل مواجهة الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا السبت على استاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الأسبوع 23 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز والتي شهدت الحماس والندية من اللاعبين.

وأوقف هيثم شعبان المران أكثر من مرة لتصحيح أخطاء التمركز والتمرير للاعبين، وطالبهم بتحسين الحالة الذهنية، خاصة أنها شكلت صداعا للفريق في الفترة الأخيرة، حيث تكبد سيراميكا أهدافا قاتلة في مباريات الدور الثاني جاء معظمها في أخر 5 دقائق من المباراة.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق الأهلى أن استعدادات الفريق تسير بشكل قوي لخوض لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين حاهزون للتحدي، ويعيشون حالة تركيز شديد، لهذه المباراة بعد غياب دام أكثر من 40 يومًا عن مباريات الدوري.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي سيراميكا قرر تعيين هيثم شعبان مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر لضياء السيد، وجهازه المعاون على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.