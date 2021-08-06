شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد بعد تهديد جالاتا سراى بوداع يوروبا ليج : لا تستسلم ابداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللاعب مصطفي محمد، لاعب نادي جالاتا سراى، على توجيه رسالة تحفيز لجماهير ناديه، بعد تعادل فريقه أمس أمام ضيفه فريق سانت جونستون الأسكتلندي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "تورك تيليكوم" ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021 / 2022، ما جعله وضعية فريقه تحت تهديد وداع يوروبا ليج بعد الإقصاء المبكر من تشامبيونز ليج.

وجاءت الرسالة التحفيزية التي نشرها مصطفى محمد، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، قائلاً: "لا تستسلم ابداً"، ليرفع من معنوياته قبل خوض مباراة الفريق القادمة امام جونستون الأسكتلندي باليوروبا ليج.

شارك مصطفى محمد فى مران اليوم وسط حالة من الاصرار والجدية للاعبين فى تعويض التعادل خلال المباراة المقبلة وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل، على ملعب "ماكديارميد بارك"، معقل الفريق الاسكتلندى.