شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة "الإصبع" وراء ابتعاد طاهر عن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج طاهر طاهر جناح الأهلي عن قائمة مباراة الأهلي لمواجهة سيراميكا غدا السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ23، بعد شكوى اللاعب من إصابة في إصبع القدم عقب عودته من المشاركة رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إراحة طاهر من مباراته ضد وادي دجلة قبل أن يستمر غيابه عن فريقه في مباراة سيراميكا المقرر لها غدًا، بسبب شكواه من إصابة في القدم، على أن يخضع لاختبار طبي عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا وبدأ التحضير لمواجهة الإسماعيلي.

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر في مران الفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة سيراميكا، بعدما تم استبعادهم من قائمة مباراة دجلة بخلاف صلاح محسن الذي تواجد في قائمة المباراة الأخيرة قبل أن يتم استبعاده من قائمة مباراة سيراميكا لإراحته مثلما حدث مع باقي زملائه.

وارتقى الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا في عدد النقاط مع الزمالك

ويتفوق الأهلي على الزمالك في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق. ويتبقى للأهلي والزمالك 7 مباريات ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.