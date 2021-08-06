شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف ملامح قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف ”الخليج 365” ملامح قائمة قائمة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التى استقر عليها بنسبة كبيرة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، لاسيما وأن المدرب رفض الإعلان عنها، وفضل الكشف عن القائمة والتشكيل النهائي للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق اللقاء غدا، نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة بعد خوضه 27 جولة من عمر البطولة.

وجاءت ملامح قائمة الزمالك باستبعاد محمد عواد وأحمد نادر وضم محمود جنش ومحمد أبو جبل فى مركز حراسة المرمى، كما استبعد باتريس كارتيرون جميع اللاعبين الناشئين المتواجدين فى معسكر برج العرب، فيما عدا أحمد عيد وأسامة فيصل، كما استبعد كلاً من إمام عاشور ويوسف أوباما للإيقاف.

وضم كارتيرون للقائمة ثلاثى المنتخب الأولمبى محمود حمدى الونش ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح، مع إمكانية ضم أيمن حفنى للقائمة لأول مرة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى معسكر الإعداد.