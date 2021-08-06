شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغري لاعبيه بالمكافآت للخروج من النفق المظلم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد نادي المقاولون العرب مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم للفوز في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة النادي المصري يوم الأحد المقبل، والتي يستضيفها استاد الإسكندرية ضمن مافسات الإسبوع 29 من عمر المسابقة.

واستهدف المقاولون تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم بعد تراجع النتائج مؤخراً والابتعاد عن دائرة الهبوط.