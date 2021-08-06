شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغري لاعبيه بالمكافآت للخروج من النفق المظلم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصد نادي المقاولون العرب مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم للفوز في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة النادي المصري يوم الأحد المقبل، والتي يستضيفها استاد الإسكندرية ضمن مافسات الإسبوع 29 من عمر المسابقة.
واستهدف المقاولون تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم بعد تراجع النتائج مؤخراً والابتعاد عن دائرة الهبوط.
وعقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى العام.
وشدد عادل على أهمية الفوز على المصري فى اللقاء المرتقب بين الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدورى العام، للابتعاد عن دائرة الخطر فى الجدول ووضع ذئاب الجبل فى مكانهم الطبيعى بين الفرق.
وحذر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل من التهاون في المباراة المقبلة أمام المصري، خاصة بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى خسارة المقاولون 3 لقاءات متتالية، أمام الطلائع ثم الأهلي وبيراميدز.