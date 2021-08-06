شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتظر موقف والتر بواليا مع الأهلى للتعاقد معه على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب مسئولو النادى الإسماعيلي في التعاقد مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم فريق الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة استعدادًا لمنافسات بطولة الدورى الممتاز و كأس مصر .

ووضع مسئولو الدراويش، والتر بواليا، ضمن أهدافهم التعاقدية استعدادًا للموسم الجديد، في ظل مساعي الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أيهاب جلال للتعاقد مع صفقات متميزة في خط الهجوم.

ويترقب مسئولو الإسماعيلي موقف الأهلي من رحيل بواليا، استعدادًا للتفاوض على ضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة حال وجود قرار برحيل المهاجم وانتقل بواليا إلى فريق الأهلي قادمًا من صفوف الجونة، لمدة أربع مواسم ونصف.

رفض الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فكرة الإبقاء على الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق ضمن قائمة المارد الأحمر في الموسم الجديد رغم تسجيله هدفين مؤثرين في المباريات الأخيرة بالدوري، وتحدث البعض عن إمكانية بقاء اللاعب الكونغولى فى الأهلى بعدما قاد الفريق لفوز مُثير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم فوز أخر على أسوان بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل بواليا هدف الفوز للأهلى أمام الإنتاج فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وعاد ليسجل هدف تأكيد الفوز في شباك زهرة الجنوب في الدقيقة 94 .

مصدر فى الأهلى قال إن فكرة الإبقاء على بواليا غير صحيحة، موضحاً أن رحيل المهاجم الكونغولى عن القلعة الحمراء قرار نهائى لا رجعة فيه، وذهب إلى أن الأهلى ينتظر فقط انتهاء الموسم الحالى من أجل الاستغناء عن اللاعب رسمياً.

وكشف المصدر، عن استقرار الأهلي على رحيل المهاجم الكونغولي بسبب مستواه المتواضع بصرف النظر عن هدفيه المؤثرين في مباراة الإنتاج الحربى ولقاء أسوان، كما أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون في بيع المهاجم الكونغولي من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه.

و بدأ مسئولو النادي الأهلي في تحديد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز في بعض المراكز التي تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.