شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 6 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم 6 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك و المحلة.. وأمين للأهلي و سيراميكا أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك و المحلة.. وأمين للأهلي و سيراميكا قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. عودة الشناوي وأكرم وأيمن كيشو يصل المعادى للاحتفال ببرونزية الأولمبياد فور العودة من طوكيو ..صور جيانا فاروق تضيف الميدالية الـ 36 لمصر فى الأولمبياد تقسيمة قوية فى مران الزمالك وتألق الونش وحامد وزيزو مصدر: جالاتا سراي يجهز عرضا جديدا لشراء ديانج من الأهلي ناصر ماهر يطلب جلسة تحديد مصير العروض مع الأهلي الإسماعيلي يفاوض فوافي بعد رحيله عن المقاصة