شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 6/ 8/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الجمعة، الموافق 6/ 8/ 2021 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، كارتيرون يخفى قائمة مباراة المحلة، أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك و المحلة، وتقسيمة قوية فى المران وتألق الونش وحامد وزيزو، وسلبية مسحة كورونا للاعبى الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدورى.

الزمالك يخفى قائمة مباراة المحلة

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إعلان قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز غدا السبت.

أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك و المحلة

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و غزل المحلة المقرر لها غدًا إلى الحكم الدولي احمد الغندور ، بينما يدير أمين عمر مباراة الأهلي و سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غدًا.

سلبية مسحة كورونا للاعبى الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدورى جاءت المسحة الطبية التى خضع لها لاعبى الزمالك للكشف عن فيروس كورونا، سلبية، لجميع أفراد الفريق، قبل مواجهة غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين فى السابعة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية.

جنش يحرس مرمى الزمالك فى مواجهة المحلة بالدورى

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استمرار محمود جنش حارس الفريق فى حراسة مرمى الأبيض بشكل أساسى حيث سيدفع به كارتيرون فى التشكيلة الأساسية لمباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

تقسيمة قوية فى مران الزمالك وتألق الونش وحامد وزيزو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران مساء اليوم الجمعة، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.

رسائل تحفيزية ومران تكتيكى للاعبى الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة، وشهدت الجلسة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك، رسائل تحفيزية قبل استئناف الفريق مباريات بطولة الدوري الممتاز بمواجهة غزل المحلة، حيث أكد المدير الفني للاعبين ضرورة خوض اللقاء من أجل الفوز فقط.

6 / 1 أكبر فوز للزمالك فى تاريخ مواجهات غزل المحلة.. فيديو

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث كان أكبر انتصار لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 6/1، وتكرر مرتين، الأولى في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 1957 / 1958.

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