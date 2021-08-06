شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. لاعبو الأهلى يتوجهون لفندق إقامة معسكر مباراة سيراميكا وتحية خاصة لـ"معلول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو للاعبو الفريق الأحمر خلال مغادرتهم مقر النادى بالجزيرة الى فندق إقامة المعسكر استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقام الجمهور المتواجد بجوار حافلة الاهلى بتحية التونسى على معلول جناح أيسر فريق الاهلى عقب الأداء الرائع الذى يقدمة اللاعب خلال المرحلة الماضية .

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويستمر غياب كلا من طاهر طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون، وخروج كريم نيدفيد ومحمود متولي لأسباب فنية.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».