شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب شركة الملابس لإرسال 400 طاقم جديد للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، شركة الملابس الألمانية التى ترعى ملابس المنتخبات المصرية لإرسال 400 طاقم جديد للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة.

وأرسلت الشركة الألمانية منذ 6 شهور 300 طاقم للحكام، ولكن لجنة الحكام طلبت من اتحاد الكرة مخاطبة الشركة لإرسال 400 طاقم جديد.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حالة الطوارئ بعد ضغط مباريات الدورى العام فى الفترة المقبلة وإقامة مباريات يوميا بهدف انهاء المسابقة فى الموعد المحدد يوم 26 أو 27 أغسطس الجارى.

وكشف مسئولو لجنة الحكام أن الفترة المقبلة ستشهد تعليمات للحكام بالتركيز الشديد منعا للأخطاء فى ظل ضغط المباريات والاعتماد على مجموعة الحكام الحاصلين على رخص الفار فقط، وهو ما يجعل هؤلاء الحكام مطالبين باتخاذ قرارات سليمة منعا لاعتراضات الاندية.

وأوضح مسئولو اللجنة أنه رغم قلة عدد الحكام الحاصلين على رخص الفار وضغط المباريات إلا أنه فى حالة ارتكاب أى حكم لأى خطأ يؤثر على نتيجة المباريات سيتم ايقافه، وهو ما سيزيد من صعوبة المأزق الذى تمر به اللجنة لذا لابد من التركيز الشديد منعا لأى أخطاء.

من ناحية أخرى، قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين الدولي المصري محمود البنا حكما لمباراة نهائى البطولة العربية بين إتحاد جدة السعودي والرجاء المغربي يوم 21 أغسطس بالمغرب.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكم رابع، بينما يتولى جهاد جريشه حكم فيديو، بينما يتولى مهمة مساعد حكم الفيديو حكم عربي لم يتحدد بعد.