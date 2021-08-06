شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والجونة وسموحة يطلبون عمر بسام وإنبي يتمسك باللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عمر بسام مهاجم إنبي أكثر من عرض للرحيل عن الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها أندية المصري البورسعيدي وسموحة والجونة.

ورفض حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبي الفصل فى العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الحالية لإنشغال الفريق بمباريات الدورى المصري الممتاز وحتى لا يتشتت ذهن اللاعبين.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن حال موافقة إنبي على رحيل عمر بسام فستكون الوجهة الأقرب للاعب هى فريق الجونة لرغبة اللاعب فى المشاركة بالمباريات والحصول على فرصته.

ومن ناحية أخري اقترب أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدى من الانضمام بشكل كبير إلى إنبي في أولى الصفقات الصيفية للفريق البترولى خصوصا بعدما أبدى حلمى طولان المدير الفني رغبته الشديدة في الحصول على خدمات اللاعب، وعلم ”الخليج 365” أن النادي البترولى يضع الرتوش النهائية لضم جمعة في صفقة انتقال حر بعد إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال اللاعب قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد.

وينتظر مسئولو إنبي الإعلان عن الصفقة رسمي بعد نهاية الموسم لحين انتهاء مباريات الدورى وهو الموعد الرسمي لانتهاء عقد أحمد جمعة مع المصري.

وفى سياق أخر، يستعد إنبي لمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل حيث تعادل في مباراته الأخيرة مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى في 4 يوليو الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31، قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

ويحتل إنبى المركز السابع برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.