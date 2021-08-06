شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الرحيل النهائى لمحمد صبحى ويفضل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو الزمالك، مبدأ الرحيل النهائى لمحمد صبحى حارس الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، لنهاية الموسم الجاري، خاصة إن الحارس ينتظره مستقبل كبير بعدما قدم مستوى مميز مع زعيم الثغر إلى جانب حراسته لمرمى المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة ليكون أحد الأسباب الرئيسية فى تتويج أولمبى الفراعنة بتلك البطولة وهو ما أدى إلى التأهل لنسخة الأولمبياد الجارية بطوكيو.

ويمتلك الزمالك بين صفوفه فى الوقت الحالى، 3 حارس مميزين وهم محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد بخلاف صبحى إلا أن صغر سن الأخير أدى إلى رفض إدارة الزمالك مسألة بيعه نهائيا حيث سيتم دراسة مصيره فى الفترة المقبلة ولكن سيكون الأقرب هو استمرار خروجه معارا فى الموسم الجديد من أجل مواصلة المشاركة بشكل أساسى للمساهمة فى تطور وارتقاء مستواه قبل العودة إلى قلعة ميت عقبة لحراسة مرمى الفريق مستقبلا.

ويختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز الذى يتصدرها حاليًا الأهلى بالتفوق على الزمالك فى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف أيضًا حيث يمتلك القطبين 61 نقطة بعد خوضهما 27 مباراة، وحرص كارتيرون خلال مران الأمس الذى أقيم فى الخامسة مساءً، على التأكيد على لاعبى الأبيض بضرورة التركيز فقط فى مباريات الفريق وحصد الثلاث نقاط فى كل لقاء بغض النظر عن نتائج الأهلى فى المسابقة.

ومن المقرر، أن يطبق كارتيرون خطة المباراة فى مران الليلة حيث سيقوم بإجراء تقسيمة بالتشكيلة الأساسية التى سيدفع بها فى المباراة مع البدلاء من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها باللقاء إلى جانب زيادة معدل الانسجام بين العناصر الأساسية بعد فترة طويلة من الراحة دون خوض مباريات رسمية والتى استغلها الفريق فى خوض عدة وديات بالمعسكر الحالى فى برج العرب لتجهيز اللاعبين لموقعة المحلة.