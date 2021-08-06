شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى البنك الأهلى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق البنك الاهلى أمس الخميس سلبية للجميع وقبل مواجهة الجونة يوم الأحد القادم في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

استقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى على عودة محمود قاعود مرة أخرى للمشاركة في المباريات المتبقية لبطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الظهور بشكل قوى في التدريبات الجماعية .

وغاب محمود قاعود للمشاركة في المباريات عقب العقوبة التي وقعت عليه من قبل الجهاز الفني و الإداري بسبب الإعتراض عن الخروج من أرض الملعب خلال مباراة البنك الاهلى وسموحة بالدوري.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الاحد القادم على ملعب خالد بشارة فى مدينة الغردقة .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 والخسارة فى 12 مباراة.