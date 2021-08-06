شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للناشئين بالفوز علي كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستهل منتخب مصر لكرة السلة الناشئين مبارياته في بطولة أفريقية للناشئين تحت 16 سنة بالفوز بنتيجة 89 - 53 والتي تستضيفها مصر علي مجمع الصالات بأستاد القاهرة الدولي في الفترة من 6 الي 15 من الشهر الجاري .

البداية جاءت لصالح منتخب كوت ديفوار في الفترة الاولي بنتيجة 20 - 18 قبل ان ينجح منتخبنا في التقدم في الفترات الثلاث الاخيرة " 38 - 35 ، 65 - 44 ، 89 - 53.

ويلتقي غدا منتخب الفراعنة مع نظيرة الأوغندي في ثاني مواجهاته بالبطولة .

وسبق مواجهة منتخبنا فوز منتخب الجزائر علي نظيره الجابون بنتيجة 82 - 63 .

وتستضيف مصر البطولة الافريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات والمؤهلة لكأس العالم دون 18 عاما ، وذلك بعد اعتذار مالي عن تنظيم البطولة لأسباب أمنية .

وتضم البطولة الافريقية للناشئين سبعة منتخبات هم " الجزائر ؛ الجابون ، أوغندا ، تشاد ، كوت ديفوار ومالي الي جانب المنتخب المصرى ، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات " الجزائر ، الجابون ، أوغندا ، مالي ، تشاد ، ومنتخب مصر ".

ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في بطولة العالم دون 18 عاما .

يذكر ان خالد القوصي مدير بطولة أفريقيا الناشئين ، ومحمد فتحي ، مدير بطولة الناشئات .